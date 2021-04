Árbitro do FC Porto-Chelsea foi detido em maio de 2020: prostituição, armas e drogas

Redação com Lusa

Slavko Vincic esteve envolvido numa grande polémica em 2020, sendo mesmo alvo de uma investigação.

Slavko Vincic, árbitro nomeado para dirigir o duelo entre FC Porto e Chelsea na quarta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Champions, esteve no olho do furacão de uma grande polémica em maio do ano passado, quando foi detido na Bósnia-Herzegovina.

O esloveno, de 41 anos, foi então apanhado nas redes de uma investigação policial por alegado envolvimento com uma rede de prostituição, avançou, na altura, o jornal croata 24Sata. Vincic foi ainda associado a tráfico de armas e drogas.

O árbitro terá sido encontrado dentro de uma cabana em Bijeljina, na Bósnia, com nove mulheres e 26 homens, tendo a polícia apreendido ainda armas e cocaína. Segundo a publicação, Slavko Vincic era um dos visados de uma investigação que tinha como principal suspeita Tijana Maksimovic, mulher acusada de prostituição e proxenetismo.

Nas competições europeias, o esloveno já se cruzou com o FC Porto em duas ocasiões: dirigiu o jogo com o Mónaco (vitória por 3-0), da fase de grupos da Champions, em 2017/2018, e o encontro com o Leverkusen (derrota por 2-1), da Liga Europa, na temporada 2019/2020.