Messi após primeiro golo no PSG: "Estava ansioso por marcar. Aos poucos estou a adaptar-me"

Redação com Lusa

Messi marcou o segundo golo do PSG na vitória diante do Manchester City esta terça-feira.

O argentino Lionel Messi admitiu esta terça-feira que estava "ansioso" por marcar o primeiro golo pelo Paris Saint-Germain, que esta esta terça-feira venceu, por 2-0 o Manchester City, na Liga dos Campeões.

"É verdade que estava ansioso por marcar. Tenho jogado pouco, ainda só tinha alinhado uma vez aqui [no Parque dos Príncipes]. Mas aos poucos estou a adaptar-me e a integrar-me na equipa", explicou, na flash interview após o triunfo dos franceses.

O clube da capital francesa recuperou de um empate na Bélgica com o Club Brugge, na primeira ronda da fase de grupos, com golos de Gueye e do astro argentino, que garantiu que aos poucos a formação vai "continuar a melhorar".

Sobre o brasileiro Neymar, com quem se cruzou no Barcelona, e Mbappé, a palavra é de entrosamento e "conhecimento", para poderem "jogar melhor juntos", algo que toda a equipa precisa de fazer, afirmou.

"Temos de crescer como equipa. Hoje, jogámos muito bem, temos de dar tudo e conseguir controlar jogos", acrescentou.

Messi, que este verão trocou o Barça de sempre pelo PSG, teve esta terça-feira a companhia dos portugueses Nuno Mendes, titular, e Danilo Pereira, lançado aos 90 minutos.