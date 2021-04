Antes do FC Porto-Chelsea, paira um rumor nos "blues": "Como vou pensar nisso?"

Jorginho, médio do Chelsea, tem sido apontado a um eventual regresso ao Nápoles.

Jorginho chegou ao Chelsea em 2018, proveniente do Nápoles, e não tardou a tornar-se numa das figuras de proa da equipa londrina. Esta época, já com Thomas Tuchel ao leme, tem perdido alguma preponderância nas opções para o meio-campo, mas esta quarta-feira até deverá ser titular no duelo com o FC Porto, relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Isto numa altura em que tem sido associado a um possível regresso ao Nápoles no final da época. Contudo, o internacional italiano nem sequer quer ouvir falar em mercado nesta fase da temporada.

"Como é que eu vou pensar sobre o futuro daqui a dois anos quando ainda nem acabei esta época? E ainda por cima vem aí o Europeu", atirou Jorginho ao canal TNT Sports. "Honestamente, não consigo pensar para a frente. Estou muito feliz aqui [no Chelsea]. Não penso em mais nada, neste momento. Portanto, não vale a pena estar a imaginar o que vai acontecer", asseverou o jogador de 29 anos, antes do embate com a equipa portista.