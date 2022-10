Avançado português do Leipzig esteve em grande no triunfo por 3-1 sobre o Celtic de Jota.

André Silva, avançado português do Leipzig que esteve em grande destaque no triunfo por 3-1 sobre o Celtic de Jota, com dois golos e uma assistência, foi eleito o melhor jogador da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, integrando também o onze ideal da UEFA.

Já o golo de Lionel Messi no empate do PSG com o Benfica, 1-1, no Estádio da Luz, foi considerado o melhor da jornada.