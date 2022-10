André Silva assiste e ajuda a tombar o Real Madrid pela primeira vez na época

Ao 17.º jogo da temporada, o campeão europeu caiu

No Grupo F da Liga dos Campeões, a segunda vaga nos oitavos também vai ser decidida na última jornada, com o Leipzig a precisar de apenas um ponto na visita ao Shakhtar Donetsk, depois de nesta terça-feira ter imposto a primeira derrota da temporada ao Real Madrid, por 3-2, enquanto os ucranianos empataram em casa do Celtic (1-1). Ao 17.º jogo da temporada, os merengues, sem o Bola de Ouro Benzema, Modric e Valverde, sofreram a primeira derrota.

Em Leipzig, perante um Real Madrid com muitas poupanças, o conjunto alemão, com André Silva a titular, marcou por Gvardiol (13', com assistência do português), Nkunku (18') e Werner (81'), com Vinícius Júnior (44') e Rodrygo (90'+3', de grande penalidade), a reduzirem para os campeões europeus.

Obrigado a vencer para manter a esperança de continuar a lutar pela continuidade na Europa, o Celtic, sem Jota, não foi além de um empate com o Shakhtar, que se adiantou por Giakoumakis (34'), antes de Mudryk (58') empatar para os escoceses.

Com uma jornada por jogar, o Real Madrid, já apurado, tem 10 pontos, mais um do que o Leipzig, seis do que o Shakhtar e oito do que o Celtic.