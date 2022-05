Ancelotti tornou-se no treinador com mais Orelhudas no palmarés

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Italiano, que venceu a liga milionária, pela quarta vez, superou Bob Paisley e Zinedine Zidane

O troféu de orelhas grandes da Liga dos Campeões já foi erguido, em quase sete décadas de competição, por 66 treinadores, mas nenhum levantou-o tanto como Carlo Ancelotti: o italiano é o primeiro técnico a vencer a prova por quatro vezes.

O feito do agora "Senhor Liga dos Campeões" pulverizou, no passado sábado, ao conduzir o Real Madrid à 14.ª conquista da liga milionária, diante do Liverpool (1-0), os triunfos obtidos em 2003 e 2007, pelo Milan, e em 2014, pelos merengues.

Assim, Ancelotti, que já havia inscrito o seu nome a ouro na história europeia ao tornar-se, esta época, campeão nas cinco melhores ligas do Velho Continente, superou Bob Paisley e Zinedine Zidane. O primeiro, pelo Liverpool, saboreou a glória em 1977, 1978, 1981 e o segundo, com o Real, celebrou em 2016, 2017, 2018.

Ancelotti, com 24 troféus no palmarés de treinador, cumpre a segunda passagem pelo Bernabéu - a primeira foi entre 2013 e 2015 - e treinou alguns dos melhores clubes do Mundo, como Bayern, Chelsea, Milan, Juventus, Nápoles e PSG.