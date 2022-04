Ancelotti testou negativo e vai comandar Real Madrid em Stamford Bridge

Técnico italiano esperava resultado decisivo de PCR para saber se voltava ao estádio do Chelsea, mas agora como adversário

Diante do campeão europeu Chelsea, em Londres, o Real Madrid vai contar com um reforço importante. Carlo Ancelotti, que não tinha viajado com o resto da equipa, testou negativo à covid e vai poder estar no banco de Stamford Bridge.

Depois de ter falhado a visita a Vigo e de não ter seguido com o resto da comitiva, o técnico italiano esperava o resultado de um PCR decisivo no dia do jogo, que acabou por dar o melhor dos resultados para os merengues.

Recorde-se que este é um regresso de Ancelotti a uma casa que bem conhece. Entre 2009 e 2011, o italiano comandou o Chelsea.