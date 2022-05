Ancelotti sobre o duelo com o Manchester City: "Com o Bernabéu, podemos conseguir"

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo da meia-final da Liga dos Campeões frente ao Manchester City. Em Inglaterra, os citizens venceram por 4-3.

Antevisão: "São duas equipas de grande qualidade, diferentes tanto individualmente, como coletivamente. Se chegas à meia-final, à final ou vences a Liga dos Campeões, não é só por causa do teu coração, embora a personalidade seja uma parte importante porque te permite mostrar a qualidade que tens. Precisamos do bolo completo, apenas uma parte não é suficiente. A equipa está bem, motivada, focada. Temos um grande desafio, a oportunidade de jogar mais uma final da Liga dos Campeões. Sabemos da dificuldade do jogo, mas estamos muito confiantes. Temos uma pequena desvantagem e vamos corrigi-la no nosso estádio."

História vai pesar? "Não, cada jogo tem uma história diferente. Eles têm vantagem da primeira mão, a nós cabe-nos fazer melhor. Acredito que é muito difícil, mas depois de vencermos a LaLiga e com o apoio do Bernabéu, podemos conseguir."