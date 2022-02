Ancelotti resignado com adversário: "Mbappé é imparável"

Declarações do treinador do Real Madrid, no final do encontro com o PSG (1-0)

Explicações para a derrota: "Saímo-nos bastante bem na defesa, mas não fomos muito agressivos. Faltou-nos jogar com a bola, perdemos muitos passes e era difícil para nós sair da pressão do PSG. Não existiram bolas longas para Asensio e Vinicius, Benzema também não recebeu muitas bolas. Não estivemos tão bem com a bola como queríamos."

O jogo de Benzema: "O problema de Benzema não era físico. Troquei-o pouco antes do fim, o problema foi que ele não teve as bolas que queríamos. Tivemos dificuldade em jogar bem e normalmente não temos tantos problemas quando eles nos pressionam em cima."

A conversa com o árbitro no final do jogo e Mbappé: "Eu disse-lhe que para mim ele nos deu dois amarelos que não eram claros. Mbappé é imparável, tentámos controlá-lo, Militão esteve muito bem, mas ele pode sempre inventar algo e inventou-o no último minuto".