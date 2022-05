Ancelotti explica a meia-final e uma fotografia célebre: "Eu não fumo charutos"

Carlo Ancelotti com Benzema

Declarações de Carlo Ancelotti após o Real Madrid-Manchester City (3-1), partida da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Sobre jogo: "O que posso dizer? A grandeza deste clube não te permite baixar os braços, mesmo quando parece que tudo está acabado. Este clube dá-te força para continuar, para lutar, para acreditar. Foi um bom jogo diante de um adversário muito forte. Quando tudo parecia ter acabado fomos buscar a última réstia de energia".

O prolongamento: "A partir do momento em que igualas a eliminatória no final... Tivemos oitavos muito intensos, quartos muito intensos. Sempre com adversários muito difíceis. Chegar à final é um êxito. Estamos mais perto de ganhar".

Fumar um charuto: "Não fumo charutos. Fumei apenas para a fotografia com os meus amigos. Os jogadores são meus amigos".