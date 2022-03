Ancelotti: "Exibição de Benzema? É um fantástico líder e avançado"

Treinador do Real Madrid, em declarações após os merengues eliminarem o PSG e apurarem-se para os "quartos" da Champions, revelou que teve o pressentimento de que, mesmo a perder por 1-0 ao cabo dos 45' iniciais, a qualificação era possível e rendeu-se ao contributo decisivo e épico de Benzema

Reação à vitória sobre o PSG: "Após o primeiro golo, entrámos num bom ritmo, pressionámos e controlámos melhor a bola, e tivemos menos dificuldades no segundo tempo do que no primeiro. Ao intervalo [desvantagem de 1-0 no marcador], dissemos a nós próprios que tínhamos de permanecer no jogo, mesmo que fosse difícil, que algo podia acontecer. Karim Benzema [autor de um hat-trick decisivo] é um líder fantástico, um fantástico avançado, estou muito contente com o que ele está a fazer e com a sua atitude. O PSG é uma grande equipa com grandes jogadores, mas isto é futebol, cada pequena coisa pode mudar tudo como aquele primeiro golo."