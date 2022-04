Ancelotti, críticas à defesa merengue e a "chave" para chegar à final: "Resultado pode mudar..."

Declarações do treinador do Real Madrid em reação à derrota, por 4-3, sobre o Manchester City, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ocorrida esta terça-feira, no Estádio Etihad

Como chegar à final da Champions: "Saímos deste primeiro jogo com um resultado que não é bom, porque sofremos quatro golos, não defendemos bem, mas fizémos dano com a bola. O que temos de fazer [na segunda mão] é defender melhor, é um resultado que pode mudar na segunda mão, eles são uma equipa muito forte, mostraram-no esta noite mas nós competimos. Defender melhor é a chave para se chegar à final".

Críticas à atuação da defesa: "Não se pode cobrir uma posição com quatro defesas, é preciso ajudar com um dos homens do meio-campo, houve perdas de duelos individuais, temos de estar mais atentos. Tivemos oportunidades com bola, mas sofremos na tentativa de saída. Temos de estar confiantes."

Aspeto positivo: "O Manchester City é uma equipa que joga muito bem, o mau é que marcou quatro golos, o bom é que nós marcámos três".