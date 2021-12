Ancelotti considera "lamentável" erro no sorteio dos oitavos da Champions

Duelo com os franceses do PSG vai ser "exigente, muito entusiasmante e interessante", projetou, com expectativa, o técnico merengue

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti visou, de forma depreciativa, o erro ocorrido no sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, causado, segundo a UEFA, por um "erro informático", tendo sido todo repetido "por transparência".

"Foi lamentável", disse, taxativo, o técnico italiano que julgou, inicialmente, que iria defrontar o Benfica, mas calhou, afinal, o PSG. "Vamos jogar uma eliminatória difícil, diante de uma das melhores equipas da Europa. Vai ser jogo exigente, muito entusiasmante e interessante", projetou, com expectativa.

A "bronca" teve início em Nyon, na Suíça, quando, a determinada altura do sorteio, o Villarreal surgiu, indevidamente, no caminho do Manchester United nos oitavos de final da competição, já que foram adversários durante a fase de grupos.

Depois, o convidado da UEFA tirou as bolas do Atlético Madrid e do Manchester United do mesmo pote, o que não poderia acontecer dado que os colchoneros ficaram em segundo lugar do grupo B, enquanto os red devils ocuparam a liderança do grupo.

Inicialmente, o Sporting havia sido sorteado em duelo com a Juventus, enquanto o Benfica mediria forças com o Real Madrid, mas, com a repetição do sorteio, as águias passaram a enfrentar o Ajax e os leões disputam a passagem com o Manchester City.