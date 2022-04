Ancelotti à espera de um PCR negativo no dia do jogo para estar em Stamford Bridge

Técnico italiano não esteve no banco contra o Celta, no regresso da Liga Espanhola, devido à covid-19

O Real Madrid ainda não sabe se poderá contar com o seu treinador no banco de Stamford Bridge, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante do Chelsea. O técnico italiano continua a testar positivo à covid-19.

De acordo com a imprensa espanhola, Ancelotti não viajará, esta terça-feira, com o resto do grupo, ficando à espera do resultado do teste PCR, agendado para o dia do jogo, para saber se poderá estar ou não no banco de Stamford Bridge.

No regresso do campeonato, após a paragem de seleções, Ancelotti não esteve no banco de suplentes de Vigo, em partida que o Real acabou por vencer, por 1-2.



​​​​