Allegri lamenta eliminação e destaca: "Fomos muito ingénuos ao conceder aquele penálti"

Declarações do treinador da Juventus, no final do encontro com o Villarreal (0-3)

Jogo e pormenor: "Penso que a equipa jogou bem durante mais de 75 minutos. Na segunda parte, Villarreal decidiu apenas defender em bloco baixo, mas tiveram uma oportunidade e aproveitaram-na. O futebol é assim: um lance pode mudar tudo".

Duas partes distintas: "Tivemos boas oportunidades na primeira parte, mas não na segunda porque o Villarreal começou a defender com 11 homens, tentando claramente levar o jogo para tempo extra".

Adversário: "O Villarreal é uma equipa muito experiente e aproveitou ao máximo as oportunidades que teve, enquanto nós fomos muito ingénuos ao conceder aquele penálti. Lamentamos o resultado porque tivemos oportunidades na primeira mão e tivemos oportunidades hoje. Mas não posso dizer muito aos meus jogadores - eles apenas têm de continuar a trabalhar como estão".