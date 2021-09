Alex Telles ficou sem palavras e os companheiros reagem: "Mereces"

Alex Telles festeja o golo em Old Trafford

Lateral ex-FC Porto estreou-se a marcar pelo Manchester United.

Alex Telles vive um momento especial com a camisola do Manchester United. O lateral, que deixou o FC Porto na época passada, estreou-se a marcar pelos red devils, no triunfo por 2-1 frente ao Villarreal, para a segunda ronda da Champions.

Nas redes sociais, o lateral brasileiro, que aproveitou da melhor forma a ausência de Luke Shaw, por problemas físicos, deixou uma sentida mensagem. "Ainda a tentar encontrar palavras para expressar os meus sentimentos... O meu primeiro golo pelo United, num Old Traffard cheio, e uma vitória incrível numa noite de Champions. Isto é o futebol: trabalhar e acreditar até ao fim. Obrigado por todo o apoio, vamos continuar com o trabalho duro", escreveu nas redes sociais.

Harry Maguire, Lingard, Dalot e Mata foram alguns dos companheiros que reagiram e todos eles praticamente da mesma forma: "Mereces", pode ler-se.