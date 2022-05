Alemanha terá cinco representantes na Champions: Frankfurt no pote do FC Porto

Eintracht, que se junta a Bayern, Dortmund, Leizpig e Bayer Leverkusen, ficará integrado no pote 1 do próximo sorteio da Champions, juntamente com, entre outros, o FC Porto

O lote de clubes da Bundesliga presentes na edição 2022/23 da Liga dos Campeões engrossou com o feito do Eintracht Frankfurt. A vitória na Liga Europa, ao bater o Rangers na final, colocou a turma de Gonçalo Paciência na milionária fase de grupos.

O Eintracht, que se junta a Bayern, Dortmund, Leizpig e Bayer Leverkusen, ficará integrado no pote 1 do próximo sorteio da Champions, juntamente com vários campeões, entre eles o FC Porto, o Real Madrid, o PSG e o colosso de Munique.

No pote 3, onde estará o Bayer Leverkusen, ficará o Sporting e, provavelmente, o Benfica, caso consiga ultrapassar uma pré-eliminatória e um play-off de acesso.

A Alemanha será, através dos cinco clubes supracitados, o país mais representado na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões, seguindo-se Inglaterra, Espanha e Itália, na qual estará um total de 32 equipas distribuídas por oito grupos.

Equipas já apuradas: FC Porto, Sporting, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool, PSG, Milan, Inter Milão, Salzburgo, Nápoles, Juventus, Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Ajax, Celtic, Club Brugge, Atlético de Madrid, Sevilha, Leipzig, Chelsea e Eintracht Frankfurt.