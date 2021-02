Alemanha impede entrada do Liverpool. Eliminatória com Leipzig em risco

O RB Leipzig está obrigado a encontrar um campo neutro e fora da Alemanha para que o jogo possa decorrer. Caso isso não aconteça, a UEFA aplicará a derrota por 0-3

A deslocação do Liverpool a Leipzig para a Liga dos Campeões acaba de ser inviabilizada pelo governo da Alemanha, que impede a entrada no país de viajantes vindos de zona de risco no quadro da pandemia da covid-19.

Recorde-se que ainda na segunda-feira, ma porta-voz do ministério do Interior da Alemanha, contactada pela AFP, confirmara que não estava equacionada a exceção para o desporto profissional. Ora, o fecho das fronteiras alemãs está em vigor até 17 de fevereiro e o jogo está agendado para 16 de fevereiro.

A decisão alemã obriga ao encerramento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas a viajantes oriundos de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Brasil e África do Sul, cinco países fortemente atingidos pelas novas estirpes do coronavírus. Segundo o governo de Berlim, pretende-se "proteger a população" e "limitar a propagação das novas estirpes".

Com esta decisão, adiantada pela AFP esta quinta-feira, a equipa do Liverpool não está autorizada a ir a Leipzig jogar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões na data definida, sendo a solução mais provável para o problema a marcação da partida para outro país. Neste momento, a cidade austríaca de Salzburgo - onde compete o RB Salzburgo, outro clube do universo Red Bull - surge como forte hipótese.

O RB Leipzig está obrigado a encontrar um campo neutro e fora da Alemanha para que o jogo possa decorrer. Caso isso não aconteça, a UEFA aplicará a derrota por 0-3.

Se o fecho das fronteiras perdurar para além do dia 17, poderá também estar em causa a deslocação do Manchester City a Monchengladbach, no dia 24.