Albiol, a entrada de Luis Díaz e uma certeza: "Foi uma noite triste, mas inesquecível"

Declarações do capitão do Villarreal após a eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões, diante do Liverpool.

Albiol, capitão do Villarreal, destacou o "caminho incrível" da formação espanhola na Liga dos Campeões, percurso esse que terminou esta terça-feira nas meias-finais, após a derrota caseira com o Liverpool, por 3-2, depois de chegar ao intervalo a vencer por 2-0. De recordar que, na primeira mão da eliminatória, os "reds" haviam triunfado por 2-0 em Anfield.

"Dói-nos muito pelas pessoas. No final, não foi possível. O esforço da equipa foi incrível. O primeiro golo [do Liverpool] prejudicou-nos. Na segunda parte, foram fisicamente superiores. Pagámos o esforço da primeira parte e eles são muito físicos", começou por dizer o jogador do Villarreal, antes de abordar a entrada de Luis Díaz e de salientar o percurso feito pelo "submarino amarelo" na prova.

"Foi uma noite triste, mas inesquecível. Sabíamos que era um jogo longo. Fizemos o mais difícil, mas era preciso continuar. A mudança que fizeram [Luis Díaz entrou para o lugar de Diogo Jota ao intervalo], mudou-os para melhor. O caminho que fizemos na Champions foi incrível. Tudo o que resta é continuar, porque o clube de certeza que viverá mais noites como esta no futuro", concluiu.

Leia também Liga dos Campeões Luis Díaz entrou e marcou: veja o golo chave apontado em casa do Villarreal 67': extremo, totalmente solto na pequena área, na sequência de um cruzamento antecipado de Arnold, cabeceou para o fundo da baliza, beneficiando do ineficaz movimento da defesa. Colombiano apontou o 2-2 na visita ao Villarreal, colocando o Liverpool na frente do agregado por 4-2, sendo lançado por Klopp na segunda parte.