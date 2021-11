Alba e a derrota na Luz: "Acho que a equipa não jogou tão mal para sofrer um 3-0"

Lateral fez a antevisão ao jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que os espanhóis vão receber o Benfica.

Dérbi: "O dérbi deu-nos muita confiança e merecemos ganhar o jogo. As sensações são boas e estamos muito motivados para este jogo. É mais uma final e vamos tentar ganhar, como fazemos em todos os jogos. No Estádio da Luz tivemos muitas oportunidades, mas não conseguimos marcar. Temos de evitar os contra-ataques de um rival que temos muito em conta e que nos vai criar dificuldades."

Importância: "É claro que estamos conscientes da importância do jogo. Víamos tudo obscuro desde o jogo em Lisboa, mas, agora, dependemos só de nós para passar aos 'oitavos'. Queremos demonstrar que podemos seguir em frente e essa é a determinação do grupo e do treinador. Estou convicto que vamos dar uma boa resposta perante o nosso público, que será fundamental para o jogo de amanhã. Sinto um bom ambiente e uma atitude diferente, para melhor."

Jogo da Luz: "Temos que demonstrar amanhã que somos superiores ao Benfica. Fizemos o que era possível para ganhar em Lisboa, onde tivemos várias oportunidades. Acho que a equipa não jogou tão mal para sofrer um 3-0. Mas isto é futebol e acho que não o encaramos como uma vingança."

Adversário: "Espero um Benfica parecido com o que jogou na Luz. É uma equipa muito forte no contra-ataque, mas tem jogadores de muita qualidade como João Mário, Darwin e Grimaldo. Sabem o que fazem com a bola e acho que será um jogo muito difícil."

Novas ideias: "Xavi pediu-nos para dar tudo pela camisola e explicou-nos o que espera de um jogador do Barcelona. Tê-lo como treinador é uma motivação extra e queremos dar tudo para que ele se sinta orgulhoso de nós."