Alan Shearer e o penálti de Benzema: "A audácia que tem é incrível"

Lenda do futebol inglês teceu largos elogios ao avançado francês

Karim Benzema voltou a ser o grande destaque do Real Madrid na terça-feira, após converter uma grande penalidade à panenka que reduziu a desvantagem merengue com o Manchester City para 4-3, aos 82 minutos da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O lance correu tinta no mundo do futebol e Alan Shearer, ex-avançado lendário do futebol inglês, foi um dos primeiros a elogiar "a audácia" do goleador francês, que atingiu os 14 golos na prova, tornando-se no atual melhor marcador da mesma.

"Depois de falhar três grandes penalidades este mês? Tudo o que posso fazer é rir e dizer: 'Não posso acreditar no que Karim Benzema fez'. É preciso muita coragem para fazer aquilo, mas também muita confiança e habilidade. Dá a senseção de que ele está a melhorar a cada dia. A audácia que tem é incrível", reagiu o antigo internacional inglês.