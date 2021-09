Ajax vence o Besiktas e lidera o grupo do Sporting na Liga dos Campeões

O Ajax venceu esta terça-feira o Besiktas, por 2-0, Johan Cruijff Arena.

O Ajax venceu esta terça-feira o segundo jogo consecutivo na Liga dos Campeões. Desta vez, o triunfo foi diante do Besiktas, por 2-0, no Johan Cruijff Arena, em jogo a contar pela segunda jornada do grupo C, onde a equipa holandesa soma agora seis pontos e é líder.

Os golos da vitória foram marcados por Steven Berghuis e Sebastien Haller, aos minutos 17 e 43, respetivamente. Recorde-se que na primeira jornada a equipa dos Países Baixos venceu o Sporting, em Lisboa, por 5-1.

O Ajax volta a jogar a 19 de outubro, quando receber o Dortmund. O Besiktas, que ainda não pontuou na competição, volta a jogar na mesma data, em casa, com o Sporting.