Guardiola ainda não ganhou a Champions pelo City, mas acha que foi melhor do que os rivais

Guardiola rejeita pressão acrescida na Champions e quer ir passo a passo, primeiro com o Monchengladbach.

Há uma obsessão da parte do Manchester City em vencer a primeira Liga dos Campeões da carreira e Pep Guardiola está convencido de que a equipa era melhor do que os rivais que a derrotaram. "Sempre que saímos da Liga dos Campeões estávamos em grande nível. Ficámos perto. Tanto com o Tottenham como com o Lyon sentíamos que éramos mais fortes, mas acabámos por não passar. Acontece. É futebol", afirma em antevisão ao Monchengladbach, adversário dos oitavos de final, com o qual não quer comparações: "Só quero que joguemos com o desejo de ganhar, mantendo o nosso estilo e princípios. Se formos bons vamos estar nos quartos de final."

Quanto à possível conquista da prova milionária, Guardiola acalma os ânimos. "É o mesmo processo, pensamos no jogo do Borússia, depois no West Ham, depois nos Wolves, depois no Manchester United. Isso é o que vamos fazer. Um passo de cada vez, um jogo de cada vez. Temos jogado em muitas competições. Taça da Liga, Taça de Inglaterra, Premier League e agora Champions. É um jogo de futebol com 90 minutos. Vamos tentar fazer uma boa partida e conseguir um bom resultado, depois vamos pensar no West Ham. É isso que temos que fazer sem pensar em como correram as últimas épocas", vinca.