Adversários de FC Porto e Braga: Union Saint-Gilloise-Brugge acaba empatado

O Club Brugge, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, e o Union Saint-Gilloise, adversário do Braga na Liga Europa, empataram, 2-2, no jogo que opôs as duas equipas para a Liga belga.

Em Bruxelas, no campo do Union, os visitantes estiveram a ganhar durante grande parte do jogo, da 11.ª jornada do campeonato, mas cederam na parte final e ficam mais distantes dos primeiros - um atraso que até poderá ser de oito pontos, após o Antuérpia-Genk, de domingo.

O Genk lidera o campeonato, com 34 pontos, seguido pelo Antuérpia, com 33, com Club Brugge e Union Saint-Gilloise, os outros candidatos ao título, com 29 pontos e mais um jogo que o líder e o vice-líder.

Entrou melhor a equipa de Brugge, que já ganhava no primeiro minuto graças ao golo Skov Olsen. Aos 16, Vanaken elevou para 2-0, de grande penalidade.

A reação da formação de Bruxelas foi clara, com o seu primeiro golo aos 32, marcado por Burgess.

O empate só chegaria, no entanto, aos 80, através de Nieuwkoop.

O Club Brugge, virtualmente apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, recebe na quarta-feira o FC Porto, para a quinta jornada do Grupo B, em que os dragões são segundos classificados e se podem apurar, caso vençam a partida e o Atlético de Madrid não ganhe ao Bayer Leverkusen.

Na Liga Europa, o Union Saint-Gilloise já jogou as duas partidas com Braga, no D, que comanda com 10 pontos, com os minhotos em segundo, com sete.