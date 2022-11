Adeptos do Real Madrid gozam com Simeone no Bernabéu e já têm cântico

Adeptos do Real Madrid gozam com a situação do rival Atlético e com o seu treinador, Diego Simeone: "Cholo não vás embora! Cholo fica!"

O Real Madrid está num momento radiante e enquanto bate no Bernabéu o Celtic por 5-1, os seus adeptos aproveitam para gozar com Diego Simeone e o Atlético de Madrid.

"Cholo não vás embora! Cholo fica!", canta-se no Bernabéu, em alusão o Diego 'Cholo' Simeone.

O Atlético, rival do Real, perdeu no Dragão na véspera, por 2-1, e acabou em último do Grupo B, liderado pelo FC Porto. Na Liga espanhola os colchoneros estão em terceiro, a nove pontos dos merengues.