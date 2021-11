A polícia de Bérgamo já começou a investigar o sucedido

Esta tarde, véspera do Atalanta-Manchester United, um grupo de cerca de 20 pessoas, com as caras cobertas por balaclavas e lenços, invadiu um bar onde se encontravam adeptos do clube inglês e atacou-os com fumos e outros objetos.

Segundo relata a "Gazzetta dello Sport" pelo menos um adepto e uma empregada de mesa do referido bar ficaram feridos. Entretanto, a polícia de Bérgamo já começou a investigar o sucedido, nomeadamente com recurso a imagens de videovigilância.