Adeptos do Liverpool queixam-se de maus tratos à entrada no Estádio da Luz

Segundo o Liverpool Echo, a organização para a entrada dos adeptos visitantes no Estádio da Luz foi deficiente e houve excessivo uso de força.

A Polícia de Merseyside e a UEFA foram notificados por alegados maus tratos a adeptos do Liverpool no Estádio da Luz, adianta esta quarta-feira o jornal inglês Liverpool Echo. A entrada dos adeptos dos reds no recinto do jogo de terça-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, terá sido acompanhada de força policial em demasia e "antagonista", lê-se na publicação.

Milhares de adeptos do Liverpool - estavam cerca de 3000 no estádio - terão entrado no recinto já com o jogo a decorrer devido a uma "organização pobre e perigosa" por parte das autoridades policiais portuguesas.

"A forma como fomos tratados em Lisboa foi perigosa, uma desgraça", escreveu um adepto dos reds no twitter, citado pelo Liverpool Echo.

Simon Hughes, jornalista do The Athletic, também comentou o incidente. "Ainda zangado com a noite passada. Com o antes e o depois do jogo. Muita polícia. Nenhum plano óbvio de entrada. Sem sinalização. Em seguida, uma marcha desnecessária até ao metro. Não estavam a lidar com ultras. Muitos idosos, mulheres e crianças. Foi tudo tão desnecessário", escreveu, no Twitter.