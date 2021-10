Adepto do Manchester City em estado grave após ser atacado por apoiantes do Club Brugge

Um adepto belga do Manchester City está a lutar pela vida depois de ter sido atacado por adeptos do Club Brugge, na sequência do jogo entre as duas equipas, a contar para a Liga dos Campeões.

Um adepto belga apoiante do Manchester City, de 63 anos, foi atacado por um grupo de fãs do Club Brugge, na Bélgica, e está a lutar pela vida, no hospital.

De acordo com o jornal HLN, o homem estava numa estação de serviço, em Drongen, depois do jogo que os citizens venceram por 5-1, referente à Liga dos Campeões, e foi abordado por adeptos do emblema belga, que lhe agarraram e roubaram um cachecol. O adepto da equipa de Manchester pediu que o adereço fosse devolvido e foi aí que terá sido atacado com uma pancada na cabeça.

No Facebook, Jurgen, filho do adepto conhecido por Guido - é membro do grupo de apoio Blue Moon Belgium -, explicou que o pai foi "covardemente atacado e deixado para morrer".