Abel Ferreira sobre Zivkovic: "Jogadores desta qualidade não precisam de chutar cinco vezes, basta uma"

Treinador português contou que quando ligou ao jogador sérvio a convidá-lo para ir para o PAOK "ele falou em português claro e disse que conhecia o clube e até cantou o hino"

Uma semana depois de ter saído do Benfica e de ter sido anunciado como reforço do PAOK - assinou ukm contrato válido por duas temporadas -, Zivkovic foi decisivo, ao fazer o segundo golo da equipa grega dez minutos de ter sido lançado na partida com a equipa encarnada por Abel Ferreira.

O treinador português do PAOK comentou a exibição do jogador sérvio e até contou como ficou surpreendido no primeiro contacto telefónico.

"Somos fruto das nossas experiências, como jogador e treinador habituei-me a fazer mais com menos. Comecei nos juniores do Sporting e fomos campeões, em determinado momento o clube estava em determinados momentos em dificuldades e cheguei a dar palestras em lençóis de cama, cheguei a servir os meus jogadores à mesa, enquanto treinador potenciámos muitos jogadores para a equipa principal, no Braga fizemos o mesmo. Agora quando telefonas a um jogador como um Zivkovic e lhe dizes que se calhar é jogador de nível top e gostava muito que viesse para nos ajudar e ele num português claro me diz que conhece o clube, o hino e canta o hino, com a qualidade que tem só nos podia ajudar. Foi muito bem recebido, estamos a falar de um jogador com 24 anos e tem ainda muito para crescer. A única coisa que lhe prometi foi vem para aqui e vais ser feliz. Tinha clubes maiores que lhe ofereciam muito mais dinheiro. Quando tens jogadores desta qualidade és outro treinador, não precisam de chutar cinco vezes, basta uma. Não sou eu que o digo, são os melhores treinadores".

Zivkovic não jogava no Benfica. Vai conseguir rentabilizar?

"Os treinadores não podem alterar as regras do futebol, só podem jogar 11 e entrar três, agora em algumas cinco. Uma equipa como o Benfica tem muita qualidade em todas as posições. Por sorte nossa tinha muitos jogadores para aquela posição, por várias razões o clube e o jogador entenderam fechar um ciclo, acontece em todos os lados, sabe que aqui vai ter mais possibilidades de jogar. Leo Jabá, que ficou de fora, se calhar pensou o mesmo que o Zivkovic pensava no Benfica. Para fazermos felizes alguns jogadores deixámos tristes outros, é o que mais me custa. Se pudesse jogava com todos. Sabemos que para termos melhores jogadores temos de tocar nos jogadores. Há uns que não querem. Temos de lhes tocar. Há uns que aprendem à primeira, outros dez e 20 e ainda aprendem, outros nunca vão aprender. É como na escola. Fico muito contente, ter jogadores do nível do Zivkovic para nós é fantástico. Mas só está aqui porque ele decidiu, tinha melhores equipas que ofereciam muito mais. Temos de ficar contentes por isso".