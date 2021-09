A tatuagem de Sebastien Thill, do Sheriff, que está dá o que falar

Thill marcou o golo da vitória do Sheriff diante do Real Madrid na Liga dos Campeões.

Autor do golo da histórica vitória do Sheriff diante do Real Madrid, em pleno estádio Santiago Bernabeu, o médio Sebastien Thill parecia prever o que faria na Liga dos Campeões. O jogador de 27 anos tem na perna esquerda uma tatuagem retratando o sonho de jogar na prova milionária.

A foto retratada na tatuagem é de Thill a vestir a camisola 31, com o troféu da Champions League numa bolha dos sonhos ao lado da bandeira de Luxemburgo, seu país. Parte do sonho tornou-se mais que realidade com o golo do médio no minuto 89 de jogo que fez com ele e o Sheriff, da Moldávia, ficassem na história no torneio.

A épica façanha (duas vitórias seguidas na Champions) de uma equipa estreante na prova coloca o Sheriff na liderança do grupo D, com seis pontos (já havia vencido o Shakhtar na estreia), mais três do que o vice-líder Real Madrid. Inter e Shakhtar Donetsk somam um ponto cada.