A reviravolta do Real Madrid aos olhos de Diego Simeone: "Mais uma vez..."

Treinador do Atlético comentou a passagem do rival aos quartos de final da Champions.

O Real Madrid viveu mais uma grande noite europeia, ao eliminar o PSG nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa orientada por Carlo Ancelotti esteve a perder, mas três golos de Benzema deram o triunfo por 3-1, depois do desaire em Paris, por um golo sem resposta.

Diego Simeone, treinador do rival Atlético, também se mostrou convencido com a exibição dos merengues e deixou elogios esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Cádiz. "Vi o jogo e a reviravolta é admirável. Mais uma vez, no seu estádio, com os seus adeptos, viu-se o que é o Real Madrid na Europa", disse o técnico argentino.

Quanto ao jogo, Mbappé inaugurou o marcador para o PSG, mas três golos de Benzema no segundo tempo garantiram a presença na próxima fase da Champions.