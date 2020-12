A publicação de Danilo após o alegado caso de racismo no PSG-Basaksehir

Médio português PSG recorreu às redes sociais.

Tal como Marega, também Danilo, jogador do PSG, recorreu às redes sociais para reagir ao alegado caso de racismo no jogo do clube francês frente ao Basaksehir, que levou mesmo à suspensão da partida.

O médio publicou uma fotografia em que pode ler-se "Não ao racismo", tal como na legenda, onde acrescenta um emoji de uma mão em cinco tonalidades diferentes.

A publicação surge para manifestar apoio a Pierre Webo, treinador-adjunto do Basaksehir, que esta terça-feira, aos 14 minutos do jogo contra o PSG, se queixou que o quarto árbitro da partida utilizou a expressão "negro". Webo recusou-se a sair do campo, depois de receber ordem de expulsão, questionando: "Where is the negro? (Onde está o negro).

Após vários minutos, o staff da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.

O jogo será retomado amanhã, quarta-feira, às 17h55.