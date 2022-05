A preferência de James Rodríguez para a final da Champions: "Quero que ganhe Luis Díaz..."

Luis Díaz, avançado colombiano do FC Porto

Jogador do Al Rayyan ambiciona ver o compatriota colombiano a juntar o troféu da liga milionária ao palmarés

Uma das figuras de duas conquistas da Champions pelo Real Madrid, em 2016 e 2017, James Rodriguez deseja, pese a ligação ao emblema espanhol, que seja o Liverpool a erguer a Orelhuda por afinidade com um colega da seleção da Colômbia.

"Quero que vença o Liverpool. Tenho muitos amigos no Real Madrid, é uma equipa difícil neste tipo de jogos, mas quero que ganhe o Lucho (Luis) Díaz", afirmou o colombiano jogador do Al Rayyan, em conversa na plataforma Twitch com Angellot Caro, futsalista da Colômbia, e Jaime Echenique, primeiro colombiano na NBA.

O Real Madrid e o Liverpool, que afastaram, respetivamente, Manchester City e Villarreal nas meias-finais da Champions, reeditam, em 28 de maio, no Stade de France, em Paris, a final ocorrida em 2018, ganha pelos blancos por 3-1.

Segundo a Imprensa inglesa, James Rodriguez, tal como Radamel Falcao, aconselharam Luis Díaz a aceitar a mudança, em janeiro, para o Liverpool, por entenderem que se ajustava melhor ao estilo do craque colombiano.