A cinco dias do jogo com o FC Porto, Juventus respira de alívio por De Ligt

Central holandês lesionou-se no período de aquecimento do Juventus-Spezia.

Depois de ter causado apreensão devido à lesão sofrida no aquecimento que antecedeu o jogo entre Juventus e Spezia - vitória "bianconera" por 3-0 -, os exames complementares realizados a Matthijs de Ligt deixaram a campeã italiana mais aliviada.

De acordo com uma nota do clube, o central holandês não contraiu qualquer lesão muscular e, apesar de não adiantar o tempo de paragem, é provável que De Ligt esteja apto para o duelo com o FC Porto, da segunda mão dos "oitavos" da Champions, marcado para terça-feira, em Turim.

Já a presença frente à Lázio, no sábado, levanta mais dúvidas, uma vez que Pirlo poderá querer poupar o defesa para o encontro com os dragões. A Juve, recorde-se, perdeu por 2-1 na primeira mão, jogada no Estádio do Dragão.