Confira os escolhidos de Diego Simeone.

Diego Simeone chamou 22 jogadores para a deslocação do Atlético de Madrid ao Estádio do Dragão, onde irá defrontar o FC Porto na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Recorde-se que o clube espanhol já está fora da competição, chegando ao último jogo da fase de grupos na luta pela Liga Europa com o Bayer Leverkusen, que defronta os belgas do Club Brugge. "Dragões" e belgas discutem o primeiro lugar do grupo B.

Confira a lista:

Leia também Benfica Libertadores rende na Luz: Benfica chega aos 130 milhões com vendas e bónus Além das verbas pelos passes, também o Brugge "deu" mais um milhão às águias por Yaremchuk, já que a qualificação para os oitavos de final da Champions valia essa verba para os cofres da Luz