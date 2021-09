A imagem de Messi frente ao City que já corre mundo: "Falta de respeito"

Craque argentino ajudou a equipa num momento defensivo, deitando-se atrás da barreira num livre a favor dos citizens.

Messi habitou os adeptos a momentos mágicos no futebol, mas frente ao Manchester City foi visto num papel inédito. O astro argentino, que marcou o primeiro golo com a camisola do PSG, ajudou a equipa num delicado momento defensivo, colocando-se deitado atrás da barreira num livre direto a favor dos campeões ingleses.

A imagem rapidamente tornou-se viral e alvo de vários comentários, como é o caso de Rio Ferdinang, antigo internacional inglês e figura do passado recente do Manchester United. "Não consegui acreditar. Um dos melhores da história, talvez mesmo o melhor. No momento em que Pochettino decidiu isto alguém deveria ter-lhe dito 'não, não, não, isso não pode acontecer com o Messi'. É falta de respeito. Não deveria ter acontecido. Não conseguia ver o Messi deitado assim", afirmou, em declarações à BT Sport.