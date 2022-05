"A forma como os adeptos do Liverpool foram tratados pelas autoridades foi uma brincadeira"

Sir Kenny Dalglish, antigo jogador e treinador dos reds, criticou a ação da polícia francesa antes da final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid

Sir Kenny Dalglish, uma das personalidades mais importantes da história do Liverpool, antigo jogador e treinador dos reds, criticou a ação da polícia francesa antes da final de Paris. Para o antigo craque, a forma como os adeptos foram tratados não foi, de todo, a melhor.

"Os adeptos do Liverpool são especiais. A forma como foram tratados pelas autoridades foi uma brincadeira absoluta. Ninguém devia ter medo de ir a um jogo de futebol. Obrigado a todos os que vieram a Paris. O Parque dos Fãs foi inacreditável. Espero que todos cheguem a casa em segurança. Que época! YNWA", escreveu Dalglish, na sua conta de Twitter.

Refira-se que vários adeptos terão saltado os portões que dividem a entrada e o exterior do estádio, sendo que alguns deles não teriam bilhete para o jogo. Vários outros fãs dos reds também se queixaram de agressões por parte da polícia.

Leia também Liga dos Campeões FC Porto no pote 1 da Champions: evita seis tubarões e o vencedor da Liga Europa Por ter sido campeão nacional, o posicionamento do clube azul e branco não teve que ver com o seu ranking. Evita Real Madrid, Bayern, Manchester City, Milan, PSG, Ajax e Eintracht Frankfurt. Liverpool no pote 2, Sporting no pote 3. O Benfica, se chegar lá, fica também no terceiro pote.