A curiosa resposta de Guardiola sobre Bellingham: "Talvez seja um mentiroso!"

Treinador do Manchester City assumiu espanto com o talento do jovem médio inglês, de apenas 17 anos.

Na primeira temporada ao serviço do Borussia Dortmund, Jude Bellingham não demorou a criar impacto no meio-campo da equipa alemã.

Com apenas 17 anos, o jovem inglês "beneficiou" da lesão de Axel Witsel para se fixar como indiscutível no onze e, na quarta-feira, tornou-se mesmo no mais jovem jogador a marcar numa partida dos quartos de final da Liga dos Campeões, ao abrir as contas do Dortmund-Manchester City, que a sua equipa acabaria por perder por 2-1 (os ingleses passaram às meias-finais com um agregado de 4-2).

No entanto, Bellingham voltou a ser colocado debaixo dos holofotes mesmo após o apito final, quando Pep Guardiola, técnico dos "citizens" foi questionado sobre o talento e a maturidade precoce do internacional inglês.

"Não dá para acreditar, talvez seja um mentiroso!", atirou, entre sorrisos, o catalão, prosseguindo: "É demasiado bom para um jogador de 17 anos, é fantástico. Houve um momento em que não recebeu a bola dos centrais e gritou. A forma como exige ter a bola aos 17 anos significa muito", acrescentou Guardiola, que ainda esteve à conversa com Edin Terzic, treinador do Dortmund, sobre Bellingham:

"Falei com o treinador dele e disse-me que o que vimos nestes dois jogos é o que ele vê em cada sessão de treino", rematou.

Contratado ao Birmingham no último verão, Bellingham já conta 39 jogos realizados em 2020/21, nos quais apontou três golos.