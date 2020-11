A Champions está de volta: as contas do FC Porto e as equipas que já se podem apurar

Quarta jornada da fase de grupos realiza-se terça e quarta-feira.

Sete equipas podem garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões na quarta jornada da fase de grupos, marcada para terça e quarta-feira, e quatro delas só dependem dos seus resultados.

O Manchester City, líder do Grupo C, no qual é secundado pelo FC Porto, é o único ao qual lhe basta um empate, na deslocação ao reduto do Olympiacos, terceiro colocado, enquanto Bayern Munique (Grupo A), Liverpool (D) e Barcelona (G) necessitam de ganhar os seus encontros.

Os bávaros, campeões europeus em título, recebem os austríacos do Salzburgo, em busca da 15.ª vitória consecutiva na prova, os vencedores da edição 2018/19 são anfitriões da Atalanta e os catalães, em crise interna, deslocam-se a casa do Dínamo Kiev.

Por seu lado, e não dependendo em exclusivo do que fizerem, mais três formações podem garantir o apuramento com duas rondas por disputar, o Chelsea e o Sevilha, que comandam o Grupo E, e a Juventus, segunda colocada do Grupo G.

Os ingleses (sete pontos), que se deslocam a Rennes (um), e os espanhóis (sete), de visita ao Krasnodar (um), precisam de ganhar e que franceses e russos não ganhem, enquanto os italianos (seis) têm de bater em casa aos húngaros do Ferencvaros (um) e esperar que o "Barça" (nove) não perca com os ucranianos (um).

A quarta ronda arranca na terça-feira, e Chelsea e Sevilha, cujos jogos estão marcados para as 17:55, são os primeiros que podem qualificar-se, num dia em que também podem progredir o Barcelona, de Lionel Messi, e a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

No Grupo G, o Borussia Dortmund (seis pontos), que recebe o Club Brugge (quatro), pode dar um passo importante - contando para isso com a pontaria do Golden Boy Haaland, autor de um póquer no sábado -, tal como a Lázio (cinco), anfitriã do Zenit (um).

As atenções centram-se também no Grupo H, no qual o Paris Saint-Germain (três pontos) tem, com Mbappé e Neymar de volta, mas ainda muitas baixas, um jogo determinante na receção ao Leipzig (seis), pois uma derrota é quase fatal, sobretudo se o Manchester United (seis) superar em casa o Basaksehir (três).

Na quarta-feira, Bayern Munique, Manchester City e Liverpool são fortes candidatos a garantir desde já o apuramento, com outras equipas a poderem ficar perto.

Uma delas é o Atlético de Madrid (quatro pontos), de João Félix, que, vencendo na receção ao Lokomotiv Moscovo (dois), do herói Éder, fica com pé e meio nos "oitavos", mais ainda se os bávaros (nove) superarem, como se espera, o Salzburgo (um).

O FC Porto (seis pontos) também pode ficar a um escasso ponto, com novo triunfo sobre o Marselha (zero), de André Villas-Boas, que perdeu por 3-0 no Dragão, e nova ajuda do City (nove), de preferência com uma vitória na casa do onze de Pedro Martins (três).

Em boa posição para se isolar no segundo lugar, no Grupo D, está o Ajax (quatro pontos), porque recebe os dinamarqueses do Midtylland (zero) e a Atalanta (quatro) visita o Liverpool (nove), depois da goleada por 0-5 sofrida em Itália.

Quanto ao Grupo B, a confusão está instalada e tudo pode acontecer, com vantagem, para já, de Borussia Mönchengladbach (cinco pontos) e dos ucranianos do Shakhtar Donetsk (quatro), de Luís Castro, que se defrontam na Alemanha.

Por seu lado, os dois clubes mais credenciados do agrupamento, o Real Madrid (quatro pontos) e o Inter de Milão (dois) defrontam-se em San Siro, num duelo que ninguém pode perder.