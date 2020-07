"Champions em Portugal pode ser um sucesso. É um país apaixonado por futebol"

Julio Velázquez, antigo treinador do V. Setúbal, falou sobre o campeonato português e da forma como Portugal vive o futebol. O técnico acredita que a Champions em Lisboa pode ser um sucesso.

Quase um mês depois de sair do comando técnico do V. Setúbal, Julio Velázquez fala da passagem pelos sadinos, do campeonato português e até da Liga dos Campeões, que se realiza em Lisboa, em agosto. O espanhol acredita que a competição pode ter sucesso em Portugal, porque a forma como o país vibra com o futebol também poderá ser um fator extra positivo.

"Pela logística, pela paixão... sem dúvida que pode ser um sucesso. Esperemos que não haja problemas com o vírus e tudo corra normalmente. Mas com as condições que tem, sem dúvida que pode ser um bom anfitrião. És um país que apaixonado por futebol. Na televisão dá qualquer liga europeia. Os adeptos seguem o futebol português, mas também os europeus, os sul-americanos, a MLS...", referiu o treinador em entrevista à Marca.

Puxando a fita atrás, Velázquez conta que recebeu várias propostas para renovar com o conjunto de Setúbal, mas que decidiu não continuar o projeto por "questões extra-futebol". "A equipa teve uma dinâmica muito boa até ao confinamento. Tive opção de renovar antes, durante e depois do confinamento, mas houve um momento em que se passaram coisas extradesportivas que me querer sair. Fomos nós [equipa técnica] que decidimos sair. Quatro dias antes de deixar a equipa ofereceram mais uma renovação, mas decidimos não continuar por questões extra futebol. Na cidade estávamos muito contentes".

Nos sadinos, o espanhol passou por uma situação estranha, em janeiro, que agora até se pensa que possa estar relacionada com a covid-19. "Antes do jogo com o Sporting tínhamos 80 ou 85% do plantel no hospital. Era um vírus - foi antes da pandemia - que não tinha a ver com o coronavírus, pelo menos foi o que nos disseram. Mas foi uma semana muito particular. Fomos 'caindo' um a um, passámos todos mal", recordou.

Sobre a passagem pela I Liga, onde já tinha representado o Belenenses SAD, Julio Velázquez deixa elogios, mas também alguns reparo. "É uma liga onde há uma grande diferença entre os grandes e os outros. É um país que vibra muito com o futebol, há bons jogadores e pode progredir. Mas há um problema com os direitos televisivos, que são reduzidos. Em comparação com Espanha, por exemplo. Falta perceberem isso para darem um passo à frente. Mas como Liga gosto muito".

O futuro é ainda incerto, porque a equipa técnica decidiu esperar por um projeto mais aliciante. "Estou à espera. Houve convites de Portugal, Espanha e outros países. Mas decidimos esperar que surja um projeto que nos permita desfrutar".