À atenção do FC Porto: Ibrahimovic falha jogo com o Liverpool por lesão

O avançado sueco do Milan Zlatan Ibrahimovic vai falhar o jogo com o Liverpool, agendado para as 20h00 de quarta-feira e a contar para a primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, onde está inserido o FC Porto, devido a lesão.

O anúncio foi feito pelo treinador Stefano Pioli, esta terça-feira, em declarações à Sky Sport Italia.

"O Zlatan [Ibrahimovic] saiu do jogo de domingo, contra a Lázio, com um tendão inflamado. Esperávamos que o repouso de ontem [segunda-feira] fosse o suficiente, mas ele ainda tem alguma dor, pelo que preferimos não arriscar", explicou o técnico.