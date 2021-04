A ambição de Tuchel: "Não sei se o conseguirei agora ou daqui a cinco anos"

Tuchel quer conquistar títulos no comando do Chelsea

Treinador do Chelsea fez a antevisão ao encontro com o FC Porto e sublinhou que está no clube para ganhar títulos.

Com uma vantagem de dois golos a meio da eliminatória com o FC Porto, os adeptos do Chelsea sonham com a conquista do título, sem esquecer a Taça de Inglaterra, prova na qual os londrinos vão defrontar o Manchester City nas meias-finais. Tuchel admite que a ambição é conquistar troféus e, no que toca à Champions, isso passa pelo encontro de terça-feira com os dragões.

"Quando estás na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, não encontras nenhuma equipa que não queira chegar à meia-final e depois à final. Estamos nas meias da FA Cup e vamos jogar para chegar à final e, se chegarmos, jogaremos para a ganhar. O Chelsea tem uma cultura que passa por ganhar títulos. E se ganhas jogos de forma consecutiva, claro que vais ganhar títulos. O Chelsea tem a cultura, a história, a mentalidade e a estrutura para ganhar títulos. É para isso que estou aqui e que exijo de mim. Por que haveremos de dizer que vamos ganhar em dois, três ou cinco anos? Eu não sei quando será? Agora é o tempo.", afirmou esta segunda-feira, na antevisão ao reencontro com o campeão nacional.

Mas podemos falar durante horas sobre isso e admiti-lo, mas não há outro obstáculo para ultrapassar que não seja o FC Porto amanhã. Não nos podemos perder com esperanças, sonhos, discursos ou seja o que for. Temos de batalha dura na segunda mão dos quartos de final. Depois de amanhã poderemos falar das meias-finais, mas, para já, temos de dar tudo, tanto eu, como treinador, como os jogadores", rematou.