Declarações do treinador Roger Schmidt depois do Benfica-PSV (2-1), na primeira mão do play off da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Fizemos um bom jogo e merecíamos mais do que tivemos. Fiquei satisfeito com a exibição, fizemos um bom jogo, mas na primeira parte permitimos dois golos fáceis. Na segunda parte tinha a certeza que íamos marcar"

O empate mais justo: "Sim, mas temos de aceitar que nem tudo foi perfeito para nós, eles criaram duas oportunidades e marcaram. Temos de estar preparados, não se podem permitir golos destes a este nível. O Benfica é uma boa equipa, mas acreditámos em nós, mesmo com 2-0."

O 2-0: "O segundo golo deles foi fácil, uma recarga de uma bola parada mal resolvida e com alguma sorte. A este nível a qualidade do adversário basta para haver golos. Na próxima semana temos de mostrar eficácia. Podemos praticar um bom futebol, mas temos de ter resultados"

Interesse em Waldschmidt: "Não vou falar de rumores"