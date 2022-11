João Félix ofereceu camisola a adepto do FC Porto

O português saiu a correr acompanhado de uma estrondosa assobiadela

João Félix foi o último jogador do Atlético de Madrid a regressar ao balneário após o aquecimento.

O português saiu a correr acompanhado de uma estrondosa assobiadela mas, indiferente a esse ambiente, o ex-Benfica ofereceu a camisola que tinha usado no aquecimento a um adepto do FC Porto.

No final do jogo, foi o único "colchonero" que não foi agradecer aos adeptos espanhóis, ficando sempre sentado no banco de suoplentes, onde estava desde que foi substituído ao minuto 60 do FC Porto-Atlético de Madrid.