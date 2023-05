Notícia em Inglaterra: Courtois jogou segunda mão contra o City lesionado

Belga com problema nos tríceps. Foi considerado, de forma unânime, como o melhor do Real Madrid no encontro do Etihad, que terminou 4-0

Thibaut Courtois voltou a estar em destaque num jogo importante da Liga dos Campeões. Apesar de ter sofrido quatro golos na vitória do Manchester City, por 4-0, o belga foi o melhor do Real Madrid, mesmo numa noite em que, segundo a comunicação social inglesa, não estava a 100%.

De acordo com o The Athletic, o guardião dos merengues jogou com um problema nos tríceps, detetado no final do encontro do último fim de semana, diante do Getafe. O Real decidiu não comunicar o problema, até porque o jogador estava disposto a aguentar a dor e o sofrimento.

O mesmo The Athletic garante que Courtois deve ser poupado no regresso à Liga espanhola, no sentido de não agravar a lesão que não o impediu de ser um dos melhores em campo na segunda mão da meia-final da Champions.