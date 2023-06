Noel Gallagher promete concerto em cuecas se City e Haaland colaborarem

O cantor, adepto confessor do Manchester City, promete que dá o concerto de sábado em cuecas se os citizens vencerem a Liga dos Campeões e Haaland fizer um hat-trick.

Noel Gallagher é um grande adepto do Manchester City e no sábado estará a torcer pela conquista da Liga dos Campeões, um troféu que falta no museu dos citizens. E até prometeu algo inusitado. Se a equipa inglesa bater o Inter e se Erling Haaland marcar três golos, o antigo vocalista dos "Oasis" promete dar o concerto que tem nesse dia... de cuecas.

E é precisamente por ter um concerto nesse dia, com a banda "Noel Gallagher's High Flying Birds", que o inglês não vai assistir à final em Istambul.

"Não vou estar em Istambul. Estou contratualmente obrigado a fazer o concerto, não importa o que acontecer, mas vou assistir ao jogo num bar em San Diego. Se o Manchester City ganhar e Haaland fizer um hat-trick, vou de cuecas", afirmou, em declarações aos canais oficias do clube de Manchester.

A partida está agendada para as 20h00 de sábado.