Noel Gallagher e a final da Champions: "Quero o Inter, não são muito bons"

Antigo líder dos Oasis quer ver o Manchester City na final contra o adversário do Benfica

O Manchester City tem a eliminatória contra o Bayern Munique bem encaminhada e um dos seus adeptos mais ilustres, o músico Noel Gallagher, antigo líder dos Oasis, tem claro quem pretende defrontar na final.

"Numa possível final da Liga dos Campeões espero jogar contra o Inter, eles não são muito bons. O Lukaku está a jogar terrivelmente, ele é horrível. O Nápoles é melhor do que o Milan, se não fosse o Inter preferia o Milan. Seria uma boa final com o Nápoles, dado o calor dos adeptos. Mas calculei mal a data da final da Liga dos Campeões, vou estar nos Estados Unidos em digressão", comentou Gallagher na Sky Sports 24.

Eliminando o Bayern, o City terá de defrontar o vencedor da eliminatória entre o Real Madrid e o Chelsea.