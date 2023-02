Cancelo explica saída: "Não me senti importante, falei com Guardiola..."

Declarações de João Cancelo após o triunfo do Bayern em Paris sobre o PSG (1-0), nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Saída do Manchester City para o Bayern: "É uma mentira que eu tenha discutido com Guardiola. Não me senti importante para a equipa nos últimos jogos. Falei com o treinador e ele compreendeu e decidimos que o melhor para mim era partir. Eu gosto de novas oportunidades. Estou muito grato tanto a Pep como ao clube porque eles deram-me tudo. É um clube que nunca vou esquecer. No final do ano talvez eu possa voltar."

Interesse do Real Madrid: "Não recebi uma oferta do Real Madrid. É um prazer para mim porque é um dos melhores do mundo, mas isso significa que estou a fazer as coisas como deve ser".

A eliminatória: "O PSG é uma equipa que tem muito talento individual, com jogadores muito completos, que fazem coisas que outros não podem fazer. Temos de ser uma equipa para ganhar novamente em Munique".