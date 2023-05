Declarações de Luka Modric, jogador do Real Madrid, no final do encontro com o Manchester City (4-0), referente à segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Luka Modric foi um dos jogadores do Real Madrid a falar à comunicação social no final da pesada derrota, por 4-0, e consequente eliminação da Liga dos Campeões, diante do Manchester City. O médio croata admitiu que o adversário esteve por cima e que mereceu ganhar.

"Não estivemos bem. Queríamos ter feito um jogo melhor, mas o Manchester City foi superior. Primeiro, temos de assimilar esta derrota e depois ver o que acontece. Esta equipa tem muito para dar", explicou o internacional croata.

Modric comentou ainda a temporada dos merengues, garantindo que a ideia passa por continuar a trabalhar com Carlo Ancelotti, técnico que tem sido muito associado à seleção do Brasil.

""Esta época, até ao Campeonato do Mundo, estivemos muito bem na Liga. Depois do Campeonato do Mundo, tivemos uma derrota que não queríamos ter tido. O futebol é assim. Na Taça e na Liga dos Campeões temos estado bem. Não há nenhuma dúvida quanto à continuidade de Ancelotti. Ele merece-o por tudo o que faz e pelo que traz a esta equipa. Não há necessidade de fazer um drama com esta derrota", atirou.