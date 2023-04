Ex-presidente sobre a crise do Inter: "Eu já teria despedido Inzaghi"

Histórico ex-presidente do Inter garante, contudo, que isso seria um erro... mas confessa que voltaria a cair nele

Em entrevista à TMW Radio, Massimo Moratti, histórico ex-presidente do Inter, revelou que com ele à frente do clube Simone Inzaghi já não seria certamente o treinador.

"Estamos todos à espera do jogo com o Benfica", começou por dizer, em alusão à segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. "É um jogo que será importante porque estamos em mau estado na liga. Se teria mantido o Inzaghi depois de todas estas derrotas? Não, penso que não, porque, pelo meu carácter mandei os treinadores embora após 3 ou 4 derrotas. E eu provavelmente teria cometido esse erro novamente", confessou.

"O jogo com o Benfica? O Inter tem 70% de hipóteses de passar dada a primeira mão (2-0), mas essa percentagem não significa nada na Liga dos Campeões. Se nos encontrarmos com o Milan na meia-final? Seria emocionante", completou, afirmando que depois de ter tido Ronaldo no Inter, agora a equipa pauta-se pela "mediocridade".